Главы МИД стран Балтии ушли на самоизоляцию после встречи со словенским коллегой

Министры иностранных дел Эстонии стран Балтии приняли решение уйти на самоизоляцию и будущую неделю будут работать в удаленном режиме после встречи со словенским коллегой Анже Логаром (Anze Logar), который в пятницу сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщил в пятницу поздно вечером в соцсетях глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), в пятницу вечером он также сдал тест на коронавирус, но его результат пока не известен.

Как говорится в сообщении Рейнсалу, "на этой неделе министр иностранных дел Словении посетил страны Балтии. Во вторник встретился с ним в Таллинне, он сообщил о присоединении Словении к фонду "Инициативы трех морей". Сегодня вечером получил из Словении информацию, что результат сегодняшнего теста министра на коронавирус - положительный. В связи с этим сделал сегодня вечером тест (уже шестой за последние пару недель). Остаюсь в изоляции и на следующей неделе работаю удаленно. В изоляции также будут мои коллеги из Латвии и Литвы. Так что на следующей неделе у нас будет "Балтийский карантин" вместо "Балтийского пузыря", по крайней мере на уровне министров иностранных дел".

По данным портала телерадиовещания Эстонии ERR, Анже Логар вернулся из тура по странам Балтии в четверг. У Логара, сдавшего положительный тест на коронавирус, нет симптомов болезни, но он и его ближайшее окружение ближайшие десять дней проведут в самоизоляции.