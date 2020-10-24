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07:36 24.10.2020

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

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Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных сил и спасатели Госслужбы по ЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

"С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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