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06:49 24.10.2020

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений, связанных с нарушениями

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В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений, связанных с нарушениями

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения совершены:

 - высокопоставленными (народные депутаты, члены ЦИК)

 - правоохранителями и военнослужащими;

 - судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, необходимо сообщать о преступлении по телефону: (044) 294-64-63

Теги: #нарушения #выборы #телефон #гбр #украина
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