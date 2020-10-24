В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений, связанных с нарушениями

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения совершены:

- высокопоставленными (народные депутаты, члены ЦИК)

- правоохранителями и военнослужащими;

- судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, необходимо сообщать о преступлении по телефону: (044) 294-64-63