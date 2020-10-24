В деле о сбыте поддельных почтовых марок в "ЛНР" два подозреваемых

Двум гражданам Украины объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по факту сбыта поддельных почтовых марок в т.н. ЛНР, сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"Сообщено о подозрении двум гражданам Украины: одному - по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), другому - по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа, в состав которой входили жители Харьковского, Киевского, Винницкого, Днепропетровского и Кропивницкого регионов, создала разветвленную сеть сбыта поддельных почтовых марок "Укрпочты". Члены группы продавали поддельные марки большими партиями вдвое дешевле их номинальной стоимости, подыскивая клиентов через Интернет.

В частности установлено, что поддельные марки поставлялись на временно оккупированные территории Луганской области для нужд "судебной ветви власти" т.н. ЛНР.

22 октября правоохранители разоблачили одного из членов группы во время сбыта поддельных почтовых марок. Совместно со следователями УСБУ в Харьковской области было проведено 28 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, в ходе которых были обнаружены и изъяты поддельные почтовые марки, деньги и т.д.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг причастных к противоправной деятельности.