События

04:32 24.10.2020

В деле о сбыте поддельных почтовых марок в "ЛНР" два подозреваемых

1 мин читать

Двум гражданам Украины объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по факту сбыта поддельных почтовых марок в т.н. ЛНР, сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"Сообщено о подозрении двум гражданам Украины: одному - по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), другому - по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа, в состав которой входили жители Харьковского, Киевского, Винницкого, Днепропетровского и Кропивницкого регионов, создала разветвленную сеть сбыта поддельных почтовых марок "Укрпочты".  Члены группы продавали поддельные марки большими партиями вдвое дешевле их номинальной стоимости, подыскивая клиентов через Интернет.

В частности установлено, что поддельные марки поставлялись на временно оккупированные территории Луганской области для нужд "судебной ветви власти" т.н. ЛНР.

22 октября правоохранители разоблачили одного из членов группы во время сбыта поддельных почтовых марок. Совместно со следователями УСБУ в Харьковской области было проведено 28 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, в ходе которых были  обнаружены и изъяты поддельные почтовые марки, деньги и т.д.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг причастных к противоправной деятельности.

Теги: #сбыт #украина #харьков #марки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:32 24.10.2020
Деятели культуры, науки, медиа и нардепы призывают Кабмин и парламент вернуть финансирование Архива нацпамяти

Деятели культуры, науки, медиа и нардепы призывают Кабмин и парламент вернуть финансирование Архива нацпамяти

02:35 24.10.2020
"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов с закрытых ж/д станций

"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов с закрытых ж/д станций

02:34 24.10.2020
Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

01:42 24.10.2020
На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

01:03 24.10.2020
Защита Маркива: обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую нацию

Защита Маркива: обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую нацию

00:06 24.10.2020
В Украине "день тишины" перед местными выборами

В Украине "день тишины" перед местными выборами

23:15 23.10.2020
На выделенные 100 млн грн на общенациональный опрос целесообразнее закупить кислородные концентраторы для обеспечения медзаведений - Порошенко

На выделенные 100 млн грн на общенациональный опрос целесообразнее закупить кислородные концентраторы для обеспечения медзаведений - Порошенко

22:51 23.10.2020
Резников: говорить о конкретном плане возвращения Крыма пока преждевременно, но Украина возвращает этот вопрос в повестку дня

Резников: говорить о конкретном плане возвращения Крыма пока преждевременно, но Украина возвращает этот вопрос в повестку дня

22:47 23.10.2020
СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

22:06 23.10.2020
Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине "день тишины" перед местными выборами

Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде

Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента США

Минфин США ввел санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики

Лидера "Слуги народа" Корниенко выписали из больницы после Covid-19

Брифинг о ходе опроса Зеленского в Киеве начнется в 21.00 25 октября в конференц-холле на Владимирской, там же будет подсчет результатов по Киеву

Ректор Харьковского университета воздушных сил отстранен до установления всех причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом – Минобороны

Суд арестовал онлайн-мошенников, присваивавших деньги кредитных учреждений – полиция

Гендиректор ВОЗ прогнозирует трудные ближайшие месяцы из-за COVID-19

В Киевской области главе избирательной комиссии сообщили о подозрении в подделке избирательных документов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА