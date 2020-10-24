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03:32 24.10.2020

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

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Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Франция стала второй после Испании страной ЕС, где выявили более 1 млн случая заражений коронавирусом, свидетельствуют данные французских служб здравоохранения.

Общее число заражений коронавирусом во Франции возросло до 104 тыс. 107, а число смертей выросло до 34 тыс. 508. За последние сутки положительный результат показали около 15% тестов на коронавирус: поступила информация о 42 тыс. 032 новых случаях заражения, 184 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее в октябре, отметку в 1 млн случаев заражения преодолела другая западноевропейская страна - Испания.

Французские власти активно борются против распространения вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час начнет действовать еще в 38 ее департаментах и Французской Полинезии. Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, за первое нарушение грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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