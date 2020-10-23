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23:17 23.10.2020

Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента США

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в рамках рабочего визита в США встретился с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О`Брайеном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Байрамов подробно проинформировал официального представителя США о последней ситуации в регионе, новой агрессии Армении и нацеленности на гражданское население и жилые районы Азербайджана, о многочисленных жертвах среди гражданского населения и о грубом нарушении Ереваном международного права, в том числе международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в ходе встречи отмечалась важность устранения факта оккупации и соблюдения международно-признанных границ государств для обеспечения прочного мира и процветания в регионе.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран", - отмечает ведомство.

Теги: #сша #азербайджан #встреча #мид
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