Минфин США ввел санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики

США вводят санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), сообщил в пятницу американский Минфин.

Институт включили в санкционный список (SDN List). Это означает, что его активы в США замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ним дела. Такие меры приняты в соответствии с американским законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Минфин поясняет, что принял такое решение в связи с использованием в августе 2017 года вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. США пришли к выводу, что эта атака проводилась при поддержке как раз ЦНИИХМ, который предоставил "специально подготовленные инструменты, сделавшие эту атаку возможной".

"Российские власти продолжают свои опасные действия в киберпространстве, нацеленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США против любого, кто попытается нанести ей вред", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин.