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22:06 23.10.2020

Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

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Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили считает, что необходимость быстрого реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и дальнейшее увольнение правительством ее руководства свидетельствуют о начале серьезных изменений в архитектурно-строительной сфере.

"То, что сейчас происходит, является абсолютно неприемлемым. Сейчас все блокируется. Кроме того, что они деньги берут за разрешения, они вообще других решений не принимают. Нужен новый руководитель на переходный период, пока идут изменения в системе. В течение недели можно все наладить и продемонстрировать результат", - сказал Саакашвили во время рабочей встречи с народными депутатами и представителями строительного бизнеса.

Саакашвили отметил, что искоренить полностью коррупционную составляющую при выдаче разрешений на строительство возможно через полгода при условии поддержания этой инициативы Зеленского парламентом, который может принять соответствующий законопроект.

По его словам, решение правительства - это существенный шаг в борьбе с коррупцией, а полная смена руководства ГАСИ "означает, что централизованной коррупции в Украине по выдаче строительных разрешений больше нет".

Как отмечается, вскоре в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства будет рассмотрен законопроект, который изменит всю систему существующих органов.

"Новая система должна ликвидировать монополию на выдачу разрешений, поскольку будет похожа на систему частных нотариусов, где существует прозрачная и честная конкуренция, а потому никто не будет заинтересован брать взятки", - отметил Саакашвили.

Также он добавил, что в течение нескольких дней законопроект должен пройти все процедуры и быть внесен в Раду на рассмотрение народных депутатов. "Есть четкая позиция президента Зеленского. Есть позиция рынка. Осталось технически пройти все процедуры внутри парламента. Но процесс уже запущен", - подытожил он.

Теги: #саакашвили #гаси #руководство #украина #увольнение
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