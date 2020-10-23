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20:32 23.10.2020

Суд арестовал онлайн-мошенников, присваивавших деньги кредитных учреждений – полиция

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Суд арестовал онлайн-мошенников, присваивавших деньги кредитных учреждений – полиция

Суд избрал меры пресечения участникам и организатору группы, которая присваивала деньги кредитных учреждений на территории Харьковской и других областей Украины.

"Пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Организатору группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, с сентября прошлого года группа путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи завладела деньгами кредитных учреждений.

В настоящее время следователи установили причастность группы к более, чем 100 эпизодам. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тыс.грн.

Уголовное производство открыто и расследуется по ч.1, 2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #мошенничество #арест #хакеры
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