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20:24 23.10.2020

Гендиректор ВОЗ прогнозирует трудные ближайшие месяцы из-за COVID-19

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Гендиректор ВОЗ прогнозирует трудные ближайшие месяцы из-за COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что многие страны фиксируют экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19, и потому ближайшие месяцы будут очень тяжелыми.

"В очень многих странах фиксируется экспоненциальный рост числа случаев COVID-19, и это приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают близко к пределу своих возможностей или даже сверх него", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

Он предположил, что "следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми".

Гендиректор ВОЗ призвал лидеров стран мира "предпринимать незамедлительно действия, чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, а также - катастрофических нагрузок в службах здравоохранения и закрытия школ".

По данным портала Worldometers, в мире за время пандемии зафиксировано более 42 млн случаев коронавируса, около 1,1 млн человек скончались впоследствии заражения COVID-19. Еще 31 млн человек выздоровели.

Теги: #оценка #воз #коронавирус
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