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20:01 23.10.2020

В Киевской области главе избирательной комиссии сообщили о подозрении в подделке избирательных документов

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В Киевской области главе избирательной комиссии сообщили о подозрении в подделке избирательных документов

В селе Ковалёвка, что в Белоцерковском районе Киевской области, правоохранители выявили и задокументировали преступную деятельность 36-летнего местного жителя, подделавшего протокол заседания поселковой территориальной избирательной комиссии (ТИК).

"В полицию обратился член одной из поселковых территориальных громад Белоцерковского района о том, что избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации одного из кандидатов на должность поселкового головы. Однако, как сообщил заявитель, этот вопрос не выносился на голосование, соответственно никто из присутствующих не голосовал", - сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства были опрошены все члены ТИК, а также изъята необходимая документация и другие вещественные доказательства.

"Установлено, что председатель избирательной комиссии умышленно, по предварительному сговору с секретарем комиссии, с помощью техники изготовили фальшивый протокол заседания поселковой территориальной избирательной комиссии Белоцерковского района и внесли в его содержание ложные сведения по рассмотрению вопроса об отказе одного из кандидатов баллотироваться на пост поселкового головы", - указывают в полиции.

Отмечается, что второй подозреваемый по делу является действующим адвокатом. Проект сообщение ему о подозрении направлен в Офис генерального прокурора Украины для согласования.

Теги: #киевская_область #подделка_документов #выборы
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