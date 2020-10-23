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19:45 23.10.2020

В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

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В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

В Малиновском районном суде Одессы семеро обвиняемым по делу о бунте в исправительной колонии после объявления решения о продлении ареста порезали себя тайно пронесенными лезвиями.

"Сегодня, 23 октября 2020 года, семи обвиняемым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. После оглашения постановления суда о продлении меры пресечения, обвиняемые собственноручно нанесли себе телесные повреждения на разные участки тела (акт аутоагрессии)", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что наряд скорой медицинской помощи оказал необходимую помощь всем обвиняемым.

Как сообщает hromadske со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного ОТО Нацгвардии Михаила Кондира, обвиняемые пронесли в зал суда лезвия под медицинскими масками, которые их обязали носить в связи с карантинными ограничениями. Один из них спрятал половинку лезвия в ноздре.

Пресс-секретарь Малиновского районного суда Орина Лебедюк уточнила, что обвиняемые наносили себе повреждения на разные участки тела, в том числе и на руки.

Судом приняты меры по усилению контроля осмотра обвиняемых при конвоировании в зал судебного заседания. Следующее заседание по делу состоится 3 ноября.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков 27 мая 2019 года пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет. Зачинщики беспорядков были изолированы.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко сообщила, что из колонии вывезли пятерых нарушителей режима, а взятых в заложники медработников и охранников освободили.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло досудебное расследование по факту бунта в Одесской колонии. В действиях сотрудников колонии и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

31 мая на заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов было принято решение законсервировать Южную исправительную колонию №51.

Теги: #колония #суд #одесская_область
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