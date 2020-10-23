В Белом доме решили не отказываться от празднования Хэллоуина, несмотря на коронавирус

Президент США Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп в ближайшее воскресенье по традиции примут участие в церемонии раздачи угощений в рамках Хэллоуина, сообщили в Белом доме.

"Президент и первая леди будут приветствовать детей, одетых в костюмы, и раздавать им сладости", - говорится в сообщении пресс-службы первой леди США, посвященном празднованию Хэллоуина.

На мероприятие, которое пройдет 25 декабря, приглашены, в частности, семьи военных и медиков.

В рамках мер безопасности из-за коронавируса все гости старше двух лет должны будут носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Все сотрудники Белого дома, задействованные в организации праздника, также будут обязаны быть в маске, а занятый в раздаче угощений персонал должен будет надеть еще и перчатки.

Фасад Белого дома в честь Хэллоуина украсят хризантемами и тыквами. В организации праздника принимают участие различные американские ведомства. Так, например, NASA в этом году предоставляет собственные экспонаты, в том числе надувную ракету.