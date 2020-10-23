Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

Белорусский правозащитник и политический деятель Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов, которые в настоящее время проходят в Беларуси.

"Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации в отношении Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов", - сказала Тихановская в видеообращении в ходе специального Киевского форума по безопасности в пятницу.

Она отметила, что ощущение несогласия вдохновило украинскую революцию, так же было и в Беларуси.

"Нас разбудила ваша готовность бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свое будущее... Таким самом образом, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию, за вашу и нашу свободу", - подчеркнула Тихановская.