События

19:33 23.10.2020

Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

1 мин читать
Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

Белорусский правозащитник и политический деятель Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов, которые в настоящее время проходят в Беларуси.

"Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации в отношении Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов", - сказала Тихановская в видеообращении в ходе специального Киевского форума по безопасности в пятницу.

Она отметила, что ощущение несогласия вдохновило украинскую революцию, так же было и в Беларуси.

"Нас разбудила ваша готовность бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свое будущее... Таким самом образом, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию, за вашу и нашу свободу", - подчеркнула Тихановская.

Теги: #поддержка #украина #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 23.10.2020
Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку - КСУ

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку - КСУ

19:13 23.10.2020
В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

19:09 23.10.2020
Закон "О разведке" разграничил полномочия разведывательных органов и впервые определил статус лиц, которые с ними сотрудничают - СВР

Закон "О разведке" разграничил полномочия разведывательных органов и впервые определил статус лиц, которые с ними сотрудничают - СВР

19:03 23.10.2020
После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

17:01 23.10.2020
Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря - Firefly Aerospace

Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря - Firefly Aerospace

12:21 23.10.2020
Туск призвал украинцев к единству накануне местных выборов в Украине

Туск призвал украинцев к единству накануне местных выборов в Украине

12:07 23.10.2020
Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

11:35 23.10.2020
Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

10:29 23.10.2020
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора

09:29 23.10.2020
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7517, выздоровели 2680, умер 121 пациент

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7517, выздоровели 2680, умер 121 пациент

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

Степанов: все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области главе избирательной комиссии сообщили о подозрении в подделке избирательных документов

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

В Белом доме решили не отказываться от празднования Хэллоуина, несмотря на коронавирус

В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

В Сумской области депутат облсовета вымогал "спонсорскую помощь" у руководителя коммунального предприятия – СБУ

Прокуратура передала в суд дело мужчины, избившего пассажирку в поезде "Мариуполь-Киев"

Власти США могут в ближайшие недели подать антимонопольный иск против Facebook - СМИ

Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку лиц с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА