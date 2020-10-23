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19:20 23.10.2020

В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

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В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

В Великобритании количество новых заражений коронавирусом COVID-19 за сутки составило 20 тыс. 530, от последствий заражений скончались 224 человека, сообщает телеканал Sky News.

Таким образом, темп распространения заболевания несколько снизился: в четверг коронавирус в Британии подтвердился у 21 тыс. 242 человек. Количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 составляло 189.

Общее число заражений в Британии превысило 830 тыс., жертвами пандемии стали более 44 тыс. человек. Власти ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Так, в Шотландии ввели ограничения на посещение баров и ресторанов.

Теги: #коронавирус #британия
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