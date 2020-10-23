В Сумской области депутат облсовета вымогал "спонсорскую помощь" у руководителя коммунального предприятия – СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла депутата Сумского областного совета, который вымогал "спонсорскую помощь" на проведение предвыборной кампании у руководителя одного из коммунальных предприятий.

"По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тыс. долларов за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его, злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой", - сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали депутата в центре Сум во время получения второго "спонсорского вклада" в размере 3 тыс. долларов.

Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия.