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19:18 23.10.2020

Прокуратура передала в суд дело мужчины, избившего пассажирку в поезде "Мариуполь-Киев"

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Прокуратура передала в суд дело мужчины, избившего пассажирку в поезде "Мариуполь-Киев"

Киевская местная прокуратура №9 передала в суд дело мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

"Ему инкриминируется сексуальное насилие, умышленное средней тяжести телесное повреждение и кража (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 185 УК Украины)", - сообщает Офис генерального прокурора.

Как сообщалось, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей, мужчина ночью проник в купе, и в присутствии ее малолетнего ребенка начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу, и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника и сообщить о происшествии проводнице и пассажирам поезда.

Сразу по прибытию поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев – Пассажирский" мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.

Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги: #нападение #поезд #суд
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