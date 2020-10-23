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19:13 23.10.2020

В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

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В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

75 наблюдателей уже прибыли в Украину из-за границы для наблюдения за местными выборами, запланированными на 25 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

"Государственная пограничная служба Украины сообщила, что уже прибыло 75 международных наблюдателей", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в пятницу в онлайн-режиме состоялось очередное, четвертое заседание Межведомственной рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти по созданию надлежащих условий для проведения выборов 25 октября. Во время заседания проработали вопросы организации образовательного процесса в регионах, готовности избирательных комиссий к работе, мониторинга решений органов местного самоуправления о выделении средств на противоэпидемические мероприятия, обеспечения избирательных комиссий дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты, освоения и обслуживания бюджетных средств, направленных территориальным избирательным комиссиям для организации и проведения выборов.

"До местных выборов осталось всего 2 дня, поэтому идут последние приготовления и активная координация деятельность центральных органов исполнительной власти и Центральной избирательной комиссии… Должны консолидировать усилия и обеспечить проведение местных выборов на должном уровне", - написал Немчинов.

Теги: #наблюдатели #украина #выборы
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