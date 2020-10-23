События

19:03 23.10.2020

После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

2 мин читать
После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

После выборов в Молдове 1 ноября РФ может войти с войсками в Беларусь, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Возвращаясь к ситуации, сможет ли белорусский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы, сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Беларуси", - сказал Данилов на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу.

По его словам, это большой вызов для Украины, Литвы и Польши. "Мы постоянно общаемся с моими визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень-очень беспокоит", - добавил Данилов

Он указал, что военные РФ могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и президента РФ Владимира Путина.

"К пребольшому сожалению, в Беларуси будет очень сложная ситуация, и если она будет выходить из-под контроля Лукашенко и Путина, то мы считаем, что там будут непосредственное участие принимать российские военные", - пояснил секретарь СНБО.

Теги: #рф #данилов #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 23.10.2020
Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку мирных протестов в Беларуси

18:55 23.10.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

16:47 23.10.2020
Прикордонники затримали громадянина України, який повертався з РФ із друкованою продукцією "ЛНР"

Прикордонники затримали громадянина України, який повертався з РФ із друкованою продукцією "ЛНР"

15:37 23.10.2020
Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

10:55 23.10.2020
США заявили об атаках связанных с РФ хакеров на системы органов власти

США заявили об атаках связанных с РФ хакеров на системы органов власти

10:29 23.10.2020
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора

09:51 23.10.2020
Спецслужбы США выявили серию хакерских атак на системы органов власти, обвиняют группу, "поддерживаемую российскими властями" - СМИ

Спецслужбы США выявили серию хакерских атак на системы органов власти, обвиняют группу, "поддерживаемую российскими властями" - СМИ

09:42 23.10.2020
Российские хакеры, вероятно, могут попытаться поддержать Трампа на президентских выборах в США - NYT

Российские хакеры, вероятно, могут попытаться поддержать Трампа на президентских выборах в США - NYT

19:02 22.10.2020
ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

13:30 22.10.2020
Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала участников организации, которую финансировали нардепы для участия в рейдерских захватах и протестных акциях

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

Степанов: все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области главе избирательной комиссии сообщили о подозрении в подделке избирательных документов

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ дадут онлайн пресс-конференцию по итогам местных выборов в Украине

В Одессе семеро обвиняемых пронесли в зал суда лезвия и порезали себя в ответ на продление ареста

В Белом доме решили не отказываться от празднования Хэллоуина, несмотря на коронавирус

В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

В Сумской области депутат облсовета вымогал "спонсорскую помощь" у руководителя коммунального предприятия – СБУ

Прокуратура передала в суд дело мужчины, избившего пассажирку в поезде "Мариуполь-Киев"

В Украину на местные выборы уже прибыли 75 международных наблюдателя

Власти США могут в ближайшие недели подать антимонопольный иск против Facebook - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА