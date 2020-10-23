После 1 ноября войска РФ могут войти в Беларусь, считает секретарь СНБО

После выборов в Молдове 1 ноября РФ может войти с войсками в Беларусь, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Возвращаясь к ситуации, сможет ли белорусский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы, сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Беларуси", - сказал Данилов на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу.

По его словам, это большой вызов для Украины, Литвы и Польши. "Мы постоянно общаемся с моими визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень-очень беспокоит", - добавил Данилов

Он указал, что военные РФ могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и президента РФ Владимира Путина.

"К пребольшому сожалению, в Беларуси будет очень сложная ситуация, и если она будет выходить из-под контроля Лукашенко и Путина, то мы считаем, что там будут непосредственное участие принимать российские военные", - пояснил секретарь СНБО.