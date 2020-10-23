Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку лиц с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и поручил ему усилить поддержку лиц с инвалидностью в период пандемии.

"Одним из наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые страдают от пандемии COVID-19, являются люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью. Они уже имеют существенный уровень потери здоровья, и для них пандемия означает увеличение риска для жизни и появление еще больших осложнений", - отмечается в письме, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что лица с инвалидностью еще до пандемии имели проблемы с доступом к медицинской помощи, а коронавирус еще больше актуализировал этот вопрос.

"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - говорится в письме.