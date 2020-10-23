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18:55 23.10.2020

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за текущие сутки, 23 октября, один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #рф #оос #ордло
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