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19:00 23.10.2020

Проголосовать 25 октября можно в любой момент с 8:00 до 20:00, напоминают в ЦИК

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Проголосовать 25 октября можно в любой момент с 8:00 до 20:00, напоминают в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии отмечают, что в день голосования на местных выборах 25 октября избиратель может прийти на участок в любое время, когда удобно, с 8:00 до 20:00.

На странице ЦИК в Facebook отмечается, что Центризбирком получает сообщения о том, что отдельные территориальные комиссии создают так называемые графики голосований, делят избирателей на группы по возрасту и др. и призывают приходить в конкретный промежуток времени.

"Ограничивать, указывать, рекомендовать приходить в конкретные часы - это нарушение избирательного права", - отметили в ЦИК и напомнили, что, согласно Избирательному кодексу, голосование проводится с 8:00 до 20:00 без перерыва. То есть каждый избиратель приходит тогда, когда ему удобно.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

Теги: #цик #выборы
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