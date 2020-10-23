"Интерпайп" подготовит 80 специализированных мест для лечения пациентов с COVID-19 в Днепропетровской области

Украинская промышленная компания "Интерпайп" продолжает оказывать помощь медучреждениям Днепра и области, в рамках которой в ближайшее время подготовит 80 специализированных мест для лечения пациентов с COVID-19 - 70 из них будут предназначены для стационаров и еще 10 для реанимационных отделений.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, каждое стационарное и реанимационное место будет обеспечено собственным кислородными концентратором и пульсоксиметром. Быстрое падение содержания кислорода в крови - один из характерных признаков COVID-19, поэтому кислородотерапия является важнейшей составляющей при лечении пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Кроме этого, все койко-места будут укомплектованы функциональными медицинскими кроватями. Места для реанимаций будут включать в себя и кардиомониторы для постоянного контроля за состоянием пациента.

Больницы Днепра, которые принимают пациентов с COVID-19, обеспечат 60 стационарными и 8 реанимационными койко-местами. Каждая из опорных больниц Новомосковска и Никополя будет обеспечена 5 стационарными местами и 1 реанимационным.

В пресс-релизе констатируется, что с начала эпидемии коронавируса благотворительную помощь получили более 20 больниц в Днепре, Новомосковске, Никополе, Марганце и других городах.

Главный врач поликлиники "Интерпайпа" Татьяна Каптелова отмечает, что компания непрерывно отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в стране и области, находится в постоянном контакте с местными властями.

"Совместно мы решили предпринимать дополнительные меры уже сейчас, не дожидаясь пока Днепр попадет в "красную зону". Создание специализированных больничных мест - наиболее острый вопрос при подготовке к росту заболеваемости в Днепре и Днепропетровской области", - сказала Каптелова, которую цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Днепровского городского совета Андрей Бабаский добавил, что городские власти Днепра и мэр города понимают, что осенью и зимой возможен рост заболеваемости, поэтому в тесном сотрудничестве с компанией "Интерпайп" будут продолжать готовить медицинские учреждения к приему пациентов с коронавирусом.

"Дополнительные койко-места будут полностью укомплектованы, в том числе каждое из них будет обеспечено кислородом", - подчеркнул Бабаский.

В пресс-релизе напоминается, что в целом с начала эпидемии компания "Интерпайп" вместе с фондами Елены и Виктора Пинчуков на борьбу с коронавирусом выделили $10 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.