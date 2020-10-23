Полиция Запорожья установила личность "минера" самолета сообщением "Запорожье-Анталия"

В четверг около 13.00 в Шевченковское отделение полиции Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что один из пассажиров "Международного аэропорта Запорожье" высказал намерения заминировать самолет сообщением "Запорожье-Анталия".

"На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, работники взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области и кинологи. Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области в пятницу.

Работники полиции установили личность мужчины, который сообщил о "заминировании". Им оказался местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному факту сектором дознания открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.