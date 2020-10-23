ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал необоснованным иск жителя Ивано-Франковской области о признании противоправным объявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса 25 октября на избирательных участках и отказался удовлетворить этот иск.

Как сообщила пресс-служба ОАСК, суд открыл производство по делу и назначил его к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании 23 октября в 08:00.

В связи с тем, что стороны, которые были надлежащим образом уведомлены, не прибыли в судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

"В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление каким-либо субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из границ заявленных требований и анализа положений действующего законодательства, суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и с недостаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - информирует пресс-служба.

Решение вступает в законную силу в соответствии со ст.255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.