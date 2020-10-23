В Украине должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финмониторинга адвокатской деятельности - Изовитова

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова уверена, что в украинском законодательстве должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности, заявила она во время форума адвокатов «Влияние законодательства о финмониторинге на адвокатскую деятельность в Украине и Германии».

По ее словам, с 28 апреля 2020 вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым был существенно изменен ряд положений, касающихся деятельности адвокатов. И остается ряд вопросов относительно положений этого закона и его применения.

«В частности, это вопрос соотношения и границы адвокатской тайны и финмониторинга. Во-вторых, это вопрос независимости адвокатов и соблюдения принципа невмешательства государства в их деятельность... », - отметила Изовитова.

Один из вопросов, который волнует адвокатское сообщество, - это предоставление контрольных функций по финмониторингу и возможности применения дисциплинарных санкций к адвокатам Министерством юстиции.

Среди других важных вопросов: когда адвокат должен регистрироваться как субъект финансового мониторинга, какие признаки пороговых финансовых операций.

«Мы должны изучить, проанализировать и довести до нашего законодателя положительный международный опыт в вопросе финансового мониторинга адвокатской деятельности», - отметила она.

Во время форума референт по вопросам надзора за соблюдением законодательства в сфере финансового мониторинга при Ганзейской палате адвокатов Гамбурга Кристиан Блюм и директор Федеральной палаты адвокатов Германии по вопросам финансового мониторинга, адвокат Франк Йоник рассказали об особенностях применения законодательства в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности в их стране.