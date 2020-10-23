События

14:11 23.10.2020

В Украине должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финмониторинга адвокатской деятельности - Изовитова

2 мин читать

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова уверена, что в украинском законодательстве должен быть внедрен лучший международный опыт в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности, заявила она во время форума адвокатов «Влияние законодательства о финмониторинге на адвокатскую деятельность в Украине и Германии».

По ее словам, с 28 апреля 2020 вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым был существенно изменен ряд положений, касающихся деятельности адвокатов. И остается ряд вопросов относительно положений этого закона и его применения.

«В частности, это вопрос соотношения и границы адвокатской тайны и финмониторинга. Во-вторых, это вопрос независимости адвокатов и соблюдения принципа невмешательства государства в их деятельность... », - отметила Изовитова.

Один из вопросов, который волнует адвокатское сообщество, - это предоставление контрольных функций по финмониторингу и возможности применения дисциплинарных санкций к адвокатам Министерством юстиции.

Среди других важных вопросов: когда адвокат должен регистрироваться как субъект финансового мониторинга, какие признаки пороговых финансовых операций.

«Мы должны изучить, проанализировать и довести до нашего законодателя положительный международный опыт в вопросе финансового мониторинга адвокатской деятельности», - отметила она.

Во время форума референт по вопросам надзора за соблюдением законодательства в сфере финансового мониторинга при Ганзейской палате адвокатов Гамбурга Кристиан Блюм и директор Федеральной палаты адвокатов Германии по вопросам финансового мониторинга, адвокат Франк Йоник рассказали об особенностях применения законодательства в сфере финансового мониторинга адвокатской деятельности в их стране.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

Степанов: все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Запорожья установила личность "минера" самолета сообщением "Запорожье-Анталия"

ОАСК отказал жителю Ивано-Франковской области в удовлетворении иска об опросе на выборах 25 октября

Тест на COVID-19 нужно сдавать на 7-8 день после контакта с больным – мнение

Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

За два месяца партии потратили на рекламу в Facebook более 70 млн грн – "ОПОРА"

Мужчина "заминировал" самолет сообщением Запорожье-Анталия, правоохранители эвакуировали 180 пассажиров

Кличко призвал правоохранителей обеспечить правопорядок и законность в день выборов и во время подсчета голосов

ВАКС заявляет о давлении на судей в рамках дела о хищении 98 млн грн при закупке топлива "Укрзализныцей"

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

На сегодня ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами – омбудсмен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА