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14:02 23.10.2020

За два месяца партии потратили на рекламу в Facebook более 70 млн грн – "ОПОРА"

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За два месяца партии потратили на рекламу в Facebook более 70 млн грн – "ОПОРА"

Начиная с официального старта предвыборной кампании, 5 сентября 2020 года, политические партии потратили на рекламу в социальной сети Facebook более 70 млн грн, сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В период официального избирательного процесса с 5 сентября, по нашим оценкам, на рекламу в Facebook разные политически партии потратили более 70 млн грн - это около $2,5 млн ", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

Как отмечают в "ОПОРЕ", в последние недели рекламная кампания в Facebook была особенно насыщенной: "Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было около $30 тыс. в день разными политическими силами совокупно. Уже в октябре, в частности 17 октября, сумма достигала $150 тыс. в день".

В организации призвали политические партии указать данные расходы в финансовых отчетах своих предвыборных фондов.

Теги: #опора #facebook #выборы
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