Мужчина "заминировал" самолет сообщением Запорожье-Анталия, правоохранители эвакуировали 180 пассажиров

Пассажир международного аэропорта "Запорожье" "заминировал" самолет сообщением Запорожье – Анталия (Турция), было эвакуировано 180 человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, около 13:00 22 октября в Шевченковское райотдел полиции поступило сообщение, что один из пассажиров аэропорта "Запорожье" выразил намерение заминировать самолет сообщением Запорожье - Анталия.

"Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказалс местный житель 1969 г. р. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному факту сектором дознания открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.