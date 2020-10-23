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13:05 23.10.2020

ВАКС заявляет о давлении на судей в рамках дела о хищении 98 млн грн при закупке топлива "Укрзализныцей"

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ВАКС заявляет о давлении на судей в рамках дела о хищении 98 млн грн при закупке топлива "Укрзализныцей"

Высший антикоррупционный суд заявляет о вмешательстве в деятельность судей по делу о хищении почти 98 млн грн в результате закупки горючего для "Укрзализныци" по завышенным ценам.

"Один из обвиняемых и его защитники предприняли попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда с целью помешать уголовному производству путем устранения коллегии судей от рассмотрения дела", - отмечается в сообщении на сайте ВАКС в пятницу.

Согласно сообщению суда, обвиняемый и его адвокаты, еще до принятия решения по существу подали генеральному прокурору заявление о внесении в Единый реестр досудебных решений сведений о якобы вынесении судьями заведомо неправомерного решения. Наряду с этим они заявили судьям отвод.

"С целью склонить нас к вынесению решения об удовлетворение заявления защитника Иваненко Т.М. об отводе коллегии судей защитник Федур А.А. угрожал допросом нас как свидетелей в уголовном производстве №4202000000001349 и квалификацией наших действий в этом же производстве и по другим статьям УК Украины", - цитируется позиция судей в заявлении, обнародованном ВАКС.

В свою очередь коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия и с просьбой принять соответствующие меры реагирования.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура в сентябре 2019 года по материалам досудебного расследования НАБУ утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд Украины обвинительный акт в отношении шести лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО "Укрзализныця" при закупке топлива в 2016-2017 гг.

Досудебное расследование установило, что на протяжении 2016-2017 гг. работники филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива у ООО "Скела Терциум".

Теги: #укрзализныця #давление #суд #вакс
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