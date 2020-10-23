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12:58 23.10.2020

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

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В Киеве за сутки COVID-19 заболели 635 человек, 14 больных умерли - Кличко

За прошедшие сутки коронавирус в столице выявили у 635 человек, 14 больных умерли, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество новых случаев заболевания коронавирус в Киеве, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки у нас - еще 635 больных. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Так, среди заболевших 352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет, а также 247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет. Отмечается, что заболели, в том числе, 30 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 64 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 115, Печерском - 96 и в Днепровском районе - 88 случаев", - рассказал Кличко.

Мэр отметил, что в больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 1705 больных, 417 из них - в тяжелом состоянии.

"Не уменьшается в столице и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах коммунальных медучреждений лечатся 1705 больных коронавирусом. Из них 36 детей. 417 пациентов - в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 124 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сказал Кличко.

Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 480 больных.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 22 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 7 517 новых случаев, выздоровели 2 680 человек, умер 121 пациент, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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