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12:07 23.10.2020

Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

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Загрузка коек COVID-19 превышает 60% по Украине – данные Минздрава

Загрузка коек пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь по состоянию на 22 октября составляет 61,9%, за последние пять дней показатель колебался от 61% до 68,4%, следует из обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в пятницу данных.

В целом для пациентов с COVID-19 в медучреждениях выделено 37,268 тыс. коек.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены во всех регионах кроме Херсонской области, где показатель составляет 47,2%.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. во всех областях. Наибольший уровень инцидентности в Сумкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 209,7 на 100 тыс. населения.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Теги: #коронавирус #больница #украина
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