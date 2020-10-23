Новое эпидемическое зонирование с 26 октября: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов в "красной" зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне, - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook в пятницу.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В "красную" зону будут отнесены:

- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

- Славянский район Донецкой области;

- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- Перечинский район Закарпатской области;

- город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

- Сокальский район Львовской области;

- город Николаев Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

- город Полтава Полтавской области;

- города Ривне, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;

- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетишин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смилянской районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

- города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Остальные регионы в основном попали в "оранжевую" зону в большинстве областей, кроме Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и Херсонской областей, где достаточно много районов находятся в "желтой" зоне, а в Кировоградской – исключительно в "желтой" и "зеленой".

В "оранжевую" зону вошли:

- Киев;

- Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник Винницкой области;

- города Луцк и Ковель Волынской области;

- города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка Днепропетровской области;

- города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое Донецкой области;

- города Житомир, Малин и Новоград-Волынский Житомирской области;

- города Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп Закарпатской области;

- города Запорожье, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак Запорожской области;

- город Калуш Ивано-Франковской области;

- города Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов Киевской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград Львовской области;

- города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск Николаевской области;

- города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный Одесской области;

- города Гадяч, Верхние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород Полтавской области;

- города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка Сумской области;

- города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев Харьковской области;

- город Херсон, Херсонской области;

- город Староконстантинов Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино и Умань Черкасской области;

- города Новгород-Северский и Прилуки Черниговской области.