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11:07 23.10.2020

Степанов: наблюдатели в специальных избирательных участках должны сдать ПЦР-тест

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Степанов: наблюдатели в специальных избирательных участках должны сдать ПЦР-тест

Наблюдатели, члены комиссии в специальных избирательных участка, в частности, медучреждениях и следственных изоляторах, должны сдать ПЦР-тест, заявило министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В специальных избирательных участках, созданные в стационарах медучреждений, учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским и другим лицам, обеспечивающим избирательный процесс, пребывающим в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования рекомендуется не позже чем за 72 часа до дня выборов пройти ПЦР-тестирование", - сказал он.

Как сообщалось, перед началом работы председатель окружной комиссии обязан определить ответственное лицо, которое перед входом избирателей в помещение будет проводить опрос о наличии у них симптомов. Это касается и членов комиссии. Любой человек с температурой выше 37,2 градуса обязан покинуть помещение и обратиться к врачу.

В ходе подготовки к местным выборам в Украине запрещаются массовые мероприятия в закрытых помещениях. Имеется в виду посещение территорий избирательных комиссий. Возле входа в помещение голосования должна быть разметка для соблюдения дистанции. Также необходимо обеспечить отдельный вход и выход. Возле одного стола, где выдаются бюллетени, должно быть не более трех человек.

Если человек болеет COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление о желании проголосовать на дому или в медучреждении в связи коронавирусной болезнью. В день голосования комиссия приедет со всеми средствами индивидуальной защиты.

Теги: #коронавирус #степанов #пцр_тестирование #выборы
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