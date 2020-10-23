Степанов: все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября

Национальная служба здоровья профинансировала доплаты медикам с 1 сентября для всех медучреждений страны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Все медучреждения получили средства для выплат надбавок медикам с 1 сентября. Это более 1,27 млрд грн за сентябрь, около 1,18 млрд грн за октябрь", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы.

Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 млрд грн.