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10:46 23.10.2020

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

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Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с завершением избирательной кампании призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день проведения местных выборов и отметил, что МВД будет жестко реагировать на нарушения.

"Уважаемые украинцы! Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине - день тишины. Потом - голосование, подсчет голосов и установления результатов… Обращаюсь также к участникам избирательного процесса - от кандидатов до членов комиссий - не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит", - сказал Аваков в видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.

Он подчеркнул, что полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом.

"Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав…Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам - даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам! МВД жестко настроено реагировать на нарушения!", - отметил глава ведомства.

Аваков добавил, что на дежурство выведено достаточно оперативных групп, и в готовности находятся все подразделения: от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности во время местных выборов привлечено почти 140 тыс. сотрудников МВД.

"Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране! Давайте завершим эту кампанию так же чисто, четко и честно, как и предыдущие президентские и парламентские выборы!", - подчеркнул министр.

Теги: #аваков #выборы
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