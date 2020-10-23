Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ в целях реализации трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Издательство "Махаон-Украина" в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства "Азбука-Аттикус", которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - сообщила пресс-служба комитета.

В частности, не дано разрешение на ввоз в целях реализации детской книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", представляющую малышам российский танк и коммунистическую символику. В другой книге для маленьких читателей "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом РФ, вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.

Кроме того, книга под названием "А почему небо голубое?", которая также не получила разрешение на ввоз, предлагает детям познавать мир сквозь призму реалий, мифов и символов государства-агрессора. Отдельные ее страницы посвящены обширному описанию российского государственного флага, который, по интерпретации авторов, символизирует благородство, честность, мужество и еще большое количество достоинств.

Отмечается, что в целом, начиная 2017 года, Госкомтелерадио выдал 29,004 тыс. разрешений на ввоз издательской продукции и предоставил 4,162 тыс. отказов в выдаче разрешений.

Кроме того, на исполнение решения СНБО Украины 2019 года Госкомтелерадио приостановил на срок применения санкций выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11,894 тыс. выданных ранее разрешений на ввоз 29 342 000 экземпляров изданий.