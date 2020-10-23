Власти Италии в четверг зафиксировали наибольший в стране суточный прирост случаев COVID-19 - более 16 тыс

Власти Италии в четверг зарегистрировали за сутки более 16 тыс. новых случаев коронавируса, сообщили в Минздраве этой страны.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель для Италии с начала вспышки COVID-19.

При этом в стране провели 170 тыс. тестов на коронавирус за минувшие 24 часа.

По официальным данным, от последствий заражения 136 человек скончалось за сутки, тогда как днем ранее умерли 127 человек с коронавирусом. Для сравнения: в марте и апреле этого года средний показатель смертности от коронавируса составлял более 900 человек в сутки.

За время пандемии в Италии зафиксировали 465 тыс. случаев коронавируса, 36 тыс. из них оказались летальными.