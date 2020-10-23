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09:29 23.10.2020

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7517, выздоровели 2680, умер 121 пациент

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В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7517, выздоровели 2680, умер 121 пациент

В Украине по состоянию на утро пятницы, 22 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 7 517 новых случаев, выздоровели 2 680 человек, умер 121 пациент, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 22 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки – 7053, 21 октября было 6 719 инфицированных. 20 октября - 5 469 новых случаев заболевания, 19 октября - 4 766 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 330 396 человек, умерли от COVID-19 6 164 человек, выздоровели – 137 578.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 186 654 человека, что на 4 716 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (693) области, в Киеве (635), в Одесской (571), Хмельницкой (471), Житомирской (426) и Запорожской (402) областях.

Кроме того, за минувшие сутки было зарегистрировано рекордное количество подозрений на COVID-19 - 8 050.

Теги: #коронавирус #украина
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