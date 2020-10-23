ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

В ближайшие дни в большинстве восточных и южных регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 23-24 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром на сайте ГСЧС Украины.