События

07:27 23.10.2020

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 23.10.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве восточных и южных областей Украины

06:21 23.10.2020
Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

00:56 23.10.2020
СБУ разоблачила причинение миллионных убытов государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

СБУ разоблачила причинение миллионных убытов государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

23:41 22.10.2020
Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

21:16 22.10.2020
Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

17:51 22.10.2020
Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

13:21 22.10.2020
Украина и Нидерланды намерены сотрудничать в развитии электротранспорта

Украина и Нидерланды намерены сотрудничать в развитии электротранспорта

11:11 22.10.2020
Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

08:24 22.10.2020
Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

22:08 21.10.2020
"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн - университет Хопкинса

Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ы течение несколько недель

Байден обвиняет Трампа в дружеских отношениях с "разбойниками" на мировой арене

Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА