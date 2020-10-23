Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.