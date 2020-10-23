События

06:58 23.10.2020

Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

2 мин читать
Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден на дебатах сформулировали совершенно разные идеи по поводу будущего сферы энергетики.

Байден сделал упор на необходимости быстрого перехода к экологически чистым источникам энергии. "Это наш моральный долг (...) Глобальное потепление - угроза для всего человечества", - сказал он.

Байден выразил уверенность, что переход на экологически более чистые источники энергии ещё и позволит создать новые рабочие места. В качестве примера он привёл обслуживающий персонал на станциях подзарядки электромобилей. Байден предложил инвестировать и в технологии, которые бы позволяли решить проблему вредных выбросов, связанных с добычей сланцевой нефти и газа. Также он предложил перестроить многие дома в США, чтобы, в частности, на их обогрев уходило меньше энергии.

Трамп высмеял идею инвестиции больших средств в такую перестройку домов. "Они хотят, чтобы у вас вместо больших окон были маленькие. Их воля - они бы вообще оставили бы вас без окон", - сказал президент, обращаясь к соотечественникам.

Трамп заверил, что при нем в США, с одной стороны, действуют строгие экологические стандарты, а с другой - идёт активная добыча нефти и газа, что помогает экономике. Одновременно с этим президент отметил, что его администрация помогает и развитию новых источников энергии.

Говоря о плане Байдена, Трамп предположил, что его реальная стоимость - $100 трлн., но Байден не согласился с этой оценкой.

Президент подчеркнул, что выделение такой суммы совершенно нереалистично. Сам план Байдена, по словам Трампа, составлен крайне левыми конгрессменами-демократами, "которые ничего в этом не понимают". Наконец, он обвинил бывшего вице-президента в намерении "убить нефтяную промышленность".

Байден, слушая аргументы своего оппонента, несколько раз хмыкал в микрофон и улыбался, давая понять, что не воспринимает доводы всерьез.

Участники дебатов разошлись во мнениях и по поводу Парижского соглашения по климату, из которого Трамп вывел США. Байден сказал, что считает правильным использовать соглашение, чтобы, в частности, добиваться и от Китая более эффективных мер по защите экологии. Трамп же в очередной раз сказал, что соглашение - несправедливое, так как накладывает на США более серьезные ограничения, чем, например, на Китай и Россию.

Теги: #сша #энергетика #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:26 23.10.2020
Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ы течение несколько недель

Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ы течение несколько недель

06:25 23.10.2020
Байден обвиняет Трампа в дружеских отношениях с "разбойниками" на мировой арене

Байден обвиняет Трампа в дружеских отношениях с "разбойниками" на мировой арене

06:21 23.10.2020
Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

05:22 23.10.2020
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

04:17 23.10.2020
Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

00:14 23.10.2020
Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

22:31 22.10.2020
Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

20:50 22.10.2020
Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

19:52 22.10.2020
Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

18:53 22.10.2020
Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила причинение миллионных убытов государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

На юге Испании ужесточают масочный режим

ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА