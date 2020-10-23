Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ы течение несколько недель

Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина против нового типа коронавируса может быть доступна в течение нескольких недель.

"У нас есть вакцина на подходе, она готова, об этом будет объявлено в течение нескольких недель", - сказал Трамп в ходе дебатов.

На уточняющий вопрос ведущей, есть ли гарантия, что вакцина будет готова, президент США отметил, что гарантии нет.

"Существует хорошая возможность, что вакцина появится к концу года", - отметил он.

Трамп пообещал, что коронавирус уйдет. "Он уйдет, как я уже сказал. Мы уже преодолели пик, пик пройден. Он (вирус) уходит", - подчеркнул президент США.

Однако оппонент Трампа Джо Байден предупредил, что худшее в ситуации с коронавирусом может быть еще впереди. По его словам, страна вот-вот "войдет в темную зиму", а у Трампа "нет четкого плана, и нет никакой перспективы, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года".

Байден отметил, что если он будет избран, то, в первую очередь, будет поощрять ношение масок, а также разработает национальные стандарты для безопасного открытия школ, предприятий.