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06:21 23.10.2020

Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

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Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

Украина и Латвия углубляют перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.

Об этом шла речь на заседании украинской части Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, участие в которой принял заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

 "Соблюдение Европейского Зеленого курса является крайне важным для всех нас. Меры, предпринимаемые Украиной для его достижения создают необходимые основания для углубления двустороннего сотрудничества с Латвией в сфере энергоэффективности и электроэнергетики, биоэнергетики, возобновляемых источников энергии, в частности производства зеленого водорода путем электролиза", - рассказал Демченков.

В Минэнерго отмечают, что уже сегодня ЕС выделяет Украину одним из приоритетных партнеров в реализации Европейской водородной стратегии благодаря имеющейся инфраструктуре для транспортировки.

Учитывая это Ярослав Демченков подчеркнул, что украинская сторона хотела бы в рамках комиссии начать диалог с латвийскими коллегами о сотрудничестве в сфере добычи и использования зеленого водорода, в частности в транспортной сфере и промышленности.

 

Теги: #латвия #украина #энергетика #перспективы
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