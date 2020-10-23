События

00:14 23.10.2020

Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

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Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

В штате Теннесси в ночь на пятницу состоятся финальные дебаты двух кандидатов в президентов США.

Дебаты нынешнего главы государства, республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена пройдут в очном формате, но с некоторыми нововведениями.

Роль модератора на "схватке" двух кандидатов будет выполнять журналист NBC News Кристен Уэлке. Дебаты стартуют в четверг в 21:00  и продлятся 90 минут без перерывов на рекламу.

Нововведением стало решение комиссии по президентским дебатам отключать микрофоны в определенные моменты, чтобы соперники не перебивали друг друга, как это очень часто происходило на предыдущих дебатах.

В частности, микрофон одного кандидата будет отключен во время двухминутных ответов соперника на каждую из шести тем дебатов. Кнопка отключения звука не будет задействована в открытой части дебатов, однако сам факт отключения микрофонов вызвал критику со стороны президента.

Агентство Associated Press (AP) сообщало со ссылкой на свои источники, что в связи с этим некоторые советники Трампа призывают его изменить тактику выступлений на более выдержанную, позволяя Байдену больше говорить и, тем самым, рисковать попасть в неприятности из-за оплошностей и пробелов в речи: в интернете немало видеороликов, на которых видно, насколько сильно Байден может запутаться при длительном ответе на вопрос. Однако неизвестно, прислушается ли действующий президент к советам.

Основными темами дебатов, как ожидается, станут ситуация с пандемией коронавируса COVID-19, вопросы расового неравенства, климатические изменения, национальная безопасность и руководство страной.

На данный момент Байден лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Согласно результатам опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованным 14 октября, Байден опережает Трампа по популярности на 17 процентных пунктов. Однако нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что не верит этим данным.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся 30 сентября. В ходе этого раунда Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебил оппонента 71 раз.

Вторые президентские дебаты, первоначально запланированные на 15 октября, были отменены после того, как Трамп отказался встречаться с соперником онлайн, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп заболел коронавирусом. Байден согласился перенести дебаты.

Теги: #сша #дебаты #выборы
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