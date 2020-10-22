Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.

"Надо понять, какие для этого шаги нужно делать – и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры - прим.) с другой страной", - сказал он в четверг в рамках рабочей поездки в Донецкую область на встрече с выдающимися украинскими спортсменами, сообщает пресс-служба главы государства.

По его мнению, проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и также привлечет иностранных туристов в страну. "Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", - отметил президент.

Призер Олимпийских игр Елена Говорова поддержала инициативу главы государства, отметив, что проведение мировых соревнований в Украине – это лучшая презентация страны.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил президента Зеленского за высокий интерес к развитию спорта в стране. Он также отметил важность поддержки талантливых украинских тренеров, без которых невозможно воспитать успешных спортсменов.

"Очень важно, чтобы профессия тренера стала престижной. Я имею в виду оплату тренерской работы. Это то, над чем мы должны работать, - чтобы молодой тренер был заинтересован", - указал Бубка.

30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на совещании сообщил, что по поручению президента Зеленского Офис главы государства совместно с НОК прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Он отметил, что это было бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт тогда сообщил, что президент НОК Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

16 июля президент Зеленский на встрече с министром спорта и главой НОК поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр в Украине.