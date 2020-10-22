События

23:41 22.10.2020

Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

2 мин читать
Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.

"Надо понять, какие для этого шаги нужно делать – и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры - прим.) с другой страной", - сказал он в четверг в рамках рабочей поездки в Донецкую область на встрече с выдающимися украинскими спортсменами, сообщает пресс-служба главы государства.

По его мнению, проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и также привлечет иностранных туристов в страну. "Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", - отметил президент.

Призер Олимпийских игр Елена Говорова поддержала инициативу главы государства, отметив, что проведение мировых соревнований в Украине – это лучшая презентация страны.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил президента Зеленского за высокий интерес к развитию спорта в стране. Он также отметил важность поддержки талантливых украинских тренеров, без которых невозможно воспитать успешных спортсменов.

"Очень важно, чтобы профессия тренера стала престижной. Я имею в виду оплату тренерской работы. Это то, над чем мы должны работать, - чтобы молодой тренер был заинтересован", - указал Бубка.

30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на совещании сообщил, что по поручению президента Зеленского Офис главы государства совместно с НОК прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Он отметил, что это было бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт тогда сообщил, что президент НОК Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

16 июля президент Зеленский на встрече с министром спорта и главой НОК поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр в Украине.

Теги: #зеленский #украина #олимиада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:16 22.10.2020
Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

20:16 22.10.2020
Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

19:53 22.10.2020
Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

19:22 22.10.2020
Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

19:10 22.10.2020
Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

18:52 22.10.2020
Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

18:09 22.10.2020
Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

18:01 22.10.2020
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

17:48 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:45 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп и Байден сразятся в заключительных предвыборных дебатах

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

На юге Испании ужесточают масочный режим

ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА