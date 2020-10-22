События

22:31 22.10.2020

Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

1 мин читать
Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Президент США Дональд Трамп планирует отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что Трамп проголосует в субботу лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго.

Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.

Вице-президент США Майк Пенс также воспользуется подобным форматом голосования. Он, как ожидается, отдаст свой голос на участке в штате Индиана в пятницу.

На прошлой неделе в США была зарегистрирована рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах - свои голоса отдали более 17 млн американцев.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

Теги: #президент #сша #голосование #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:16 22.10.2020
Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

20:50 22.10.2020
Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

19:52 22.10.2020
Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

18:53 22.10.2020
Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

17:16 22.10.2020
В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс. правоохранителей - Крищенко

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс. правоохранителей - Крищенко

16:31 22.10.2020
СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

16:21 22.10.2020
СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

15:53 22.10.2020
Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

15:51 22.10.2020
В США пройдут финальные дебаты перед выборами - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур на пост президента

В США пройдут финальные дебаты перед выборами - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур на пост президента

15:02 22.10.2020
Партия "Голос" назвала топ-5 грязных технологий, используемых на выборах

Партия "Голос" назвала топ-5 грязных технологий, используемых на выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

На юге Испании ужесточают масочный режим

ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА