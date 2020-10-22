Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Греция ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса на фоне резкого роста числа заражений COVID-19 в стране, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

С субботы гражданам страны на улице нужно будет в обязательном порядке носить маску, а в регионах с высоким риском заражения будет действовать комендантский час. Такими регионами считаются Салоники, Беотия, Лариса и Сере. Комендантский час с 00.30 до 05.00 призван положить конец уличным вечеринкам и собраниям.

В четверг в Греции зарегистрировали 882 новых случая заражения коронавирусом и 15 смертей. На прошлой неделе число новых заражений за сутки не превышало 500.

Всего в Греции выявлено более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 550 человек умерли. Власти накануне предупредили, что средний возраст новых зараженных теперь ниже 40 лет.