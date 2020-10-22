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21:23 22.10.2020

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

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Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

В бельгийских больницах объявлена степень готовности по коронавирусу 2А, что означает резервацию 60% мест в отделениях интенсивной терапии под пациентов COVID-19.

Те больницы, которые еще задержались в стадии 1B (50% мест для коронавирусных больных), обязаны повысить готовность до 2А до 2 ноября, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на специализированный госпитальный комитет.

Это будет означать, что под больных COVID-19 должно быть зарезервировано 4 тыс. 800 обычных койко-мест, и 1 тыс. 200 - в отделениях интенсивной терапии. Планирование медицинских услуг, помимо коронавируса, должно адаптироваться к обстоятельствам и даже приостанавливаться.

Фаза 2A - предпоследняя из пяти (0, 1A, 1B, 2A и 2B), разработанных для оптимизации больничного размещения коронавирусных пациентов с обеспечением, насколько возможно долго, обычной работы учреждений. Это делается в двух целях: продолжать оказывать услуги пациентам с другими заболеваниями и соблюсти условия безопасности.

Таким образом, не позднее 2 ноября 60% мест в отделениях интенсивной терапии должно быть рассчитано на пациентов с COVID-19. К этой дате, уточняют СМИ, койки и оборудование должны быть готовы, но это не обязательно означает их задействование.

За минувшие сутки в Бельгии зарегистрировано 13 тыс. 227 новых заражений коронавирусом, 421 больной госпитализирован, 50 человек с диагнозом COVID-19 умерли, сообщил институт общественного здравоохранения Sciensano.

Такое количество летальных исходов не отмечалось уже со середины мая. С 12 по 18 октября среднее ежедневное количество смертей от коронавируса выросло на 87% по сравнению с предыдущей неделей.

С начала пандемии в Бельгии число жертв COVID-19 достигло 10 тыс. 539.

Теги: #больницы #бельгия #вирус #ситуация
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