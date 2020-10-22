На юге Испании ужесточают масочный режим

В испанской Андалусии власти распорядились сделать обязательным ношение масок во время занятий индивидуальными видами спорта в густонаселенных районах, сообщают местные СМИ.

Кроме того, в гостиницах, барах и ресторанах посетители теперь должны носить маску все время, когда не едят и не пьют. Власти региона также рассматривают введение комендантского часа, чтобы пресечь распространение вируса.

Минздрав Испании в четверг признал неконтролируемое распространение коронавируса в стране. Днем ранее Испания стала первой в Евросоюзе и шестой в мире страной, где число выявленных заражений перевалило за миллион. По данным счетчика Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили 1 046 641 случай заражения коронавирусом, 34 366 заболевших умерли.