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20:44 22.10.2020

На юге Испании ужесточают масочный режим

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На юге Испании ужесточают масочный режим

В испанской Андалусии власти распорядились сделать обязательным ношение масок во время занятий индивидуальными видами спорта в густонаселенных районах, сообщают местные СМИ.

Кроме того, в гостиницах, барах и ресторанах посетители теперь должны носить маску все время, когда не едят и не пьют. Власти региона также рассматривают введение комендантского часа, чтобы пресечь распространение вируса.

Минздрав Испании в четверг признал неконтролируемое распространение коронавируса в стране. Днем ранее Испания стала первой в Евросоюзе и шестой в мире страной, где число выявленных заражений перевалило за миллион. По данным счетчика Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили 1 046 641 случай заражения коронавирусом, 34 366 заболевших умерли.

Теги: #испания #коронавирус
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