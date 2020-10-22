ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса.

В списке, как и при предыдущем пересмотре, остаются Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).

"Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао при условии подтверждения взаимности", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Из списка по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в этих странах исключены Грузия, Канада, Тунис. Вместе с тем в список вошел Сингапур.

Этот список не является юридически обязывающим. Он может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях, объясняют в Брюсселе.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

Данный рекомендательный список, отмечается в публикации, действует с 22 октября.

Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, "эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки", отмечалось в рекомендации, опубликованной в Брюсселе.

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:

- число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 2020 года);

- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

- общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).

"Взаимность (разрешения на поездки - ИФ) также должна приниматься во внимание регулярно и в каждом конкретном случае", - указывалось в принятой рекомендации.

Кроме того, Совет ЕС решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от этих ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты в ЕС и члены их семей; путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость для поездки.

В соответствии с рекомендацией ЕС жители Андорры, Ватикана, Монако, Сан-Марино рассматриваются как резиденты ЕС.

Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В последние недели многие страны ЕС столкнулись с серьезным обострением распространения коронавирусной инфекции, показатели заболеваемости часто превышают цифры марта и апреля, когда пандемия выходила на пик. Государства-члены вновь вводят жесткие ограничительные меры для защиты населения от COVID-19 вплоть до повторной всеобщей изоляции.